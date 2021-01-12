У Эрдогана появился канал в Telegram

КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган создал канал в мессенджере Telegram и опубликовал фото с котом, передает УНН.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Telegram! Спасибо, что подписались на наш канал в Telegram. Сегодня у нас также открылся новый канал на еще одной платформе BIP", - говорится в сообщении президента Турции.

Отметим, что канал Эрдогана прошел процесс верификации со стороны администрации Telegram.

Интересно, что первая фотография, которая появилась на канале - с изображением кота.

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что количество пользователей Telegram за последние три дня выросло на 25 млн.

По его словам, Telegram стал "последним прибежищем для тех, кто ищет платформу коммуникации, благосклонное к конфиденциальности и безопасности".