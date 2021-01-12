В Украине появится лоббистская структура для переговоров с США

КИЕВ. 12 января. УНН. Переговорщиком с США от Украины может выступить лоббистская структура, которая будет прозрачно работать. Об этом в эфире телеканала ZIK сказала заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец, передает УНН.

"Мне кажется, я думаю, что это будет правильно, если таким переговорщиком (с США - ред.), или такой определенной институцией будет все же определенная лоббистская структура, которая будет прозрачно работать. Так происходило, в принципе, и раньше, несмотря на то, что были определенные упреки. Но для западного мира лоббизм и в том числе политический - это нормальная организация", - сказала Елена Мошенец.

Она отметила, что те, кто поедут на инаугурацию Джо Байдена, хотят сделать себе образ переговорщика между Украиной и США.

"Потому что сейчас конкурируют несколько групп за эту позицию: кто, скажем так, первый прибежит, возможно, в офис", - добавила Мошенец.

Напомним, Украину на инаугурации президента США представит посол Ельченко.

Ранее в "Слуге народа" заявили, что ожидают рассмотрение ВР законопроекта о лоббизме после местных выборов.