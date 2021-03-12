Процесс не будет быстрым: как Украина и Великобритания ведут переговоры по безвизу

КИЕВ. 12 марта. УНН. Украинские дипломаты активно работают над решением вопроса относительно визовой либерализации с Великобританией, однако этот процесс не будет быстрым, и результат возможен в среднесрочной перспективе. Такое мнение высказала председатель Украинского форума в программе Chatham House (Королевский институт международных отношений) Орыся Луцевич, пишет УНН.

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Луцевич считает, что вопрос визовой либерализации "очень политически чувствительными" для Великобритании на фоне выхода страны из ЕС, в котором миграционные вопросы играли довольно большую роль. В этом контексте Луцевич напомнила, что британская Консервативная партия, лидер которой Борис Джонсон сейчас является премьер-министром, обещала защитить страну от наплыва мигрантов. По ее словам, государство уже сейчас страдает от этого, поскольку столкнулось с нехваткой медсестер и представителей других профессий.

"По вопросу с Украиной, то украинская дипломатическая служба активно работает над этим, но, по-моему, оно может быть решено только в среднесрочной перспективе. За основу может быть взята дорожная карта упрощения визового режима, которая была с ЕС, но этот процесс не будет быстрым", - отметила Луцевич.

Как сообщал УНН ранее, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ведет переговоры с Великобританией об упрощении визового режима, который является одним из самых жестких в мире, однако о его отмене пока речь не идет.