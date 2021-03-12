В Украине ужесточили ответственность за сожжение леса: Зеленский подписал закон

КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении защиты лесов и предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Цитата

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, на торфяниках и землях других категорий" № 1259-ІХ, который парламент принял 19 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

Детали

В пояснительной записке отмечается, что в Украине наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и в результате массового сельскохозяйственного выжигания. Такие пожары наносят непоправимый вред окружающей среде, растительному и животному миру, уничтожают виды растений и животных, которые подлежат защите и занесены в Красную книгу Украины. При этом собственники и землепользователи фактически не несут ответственности за нарушение требований законодательства, а местные органы власти не имеют полномочий для предотвращения возникновения пожаров.

"Закон, который подписал Президент, устанавливает запрет выжигания с нарушением установленного порядка сухой растительности в прибрежных полосах вдоль рек, морей, морских заливов и лиманов, вокруг водоемов и на островах, в среде размножения и на путях миграции животных. За нарушение запрета предусматривается административная ответственность", - отмечается в сообщении.

Кроме того, документ обязывает землепользователей не допускать выжигание сухой растительности с нарушением установленного порядка, обкашивать (с уборкой скошенного) и оборевать земельные участки, прилегающие к торфяникам, полезащитных лесных полос, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, в полосах отвода автомобильных и железных дорог.

Так, закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.

Дополнение

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3526 относительно усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий.