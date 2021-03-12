Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД
Владимир Зеленский
КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение безопасности дорожного движения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.
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"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" № 1231-IX, который Верховная Рада приняла 16 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что закон усиливает ответственность за нарушение правил дорожного движения. В частности, увеличены штрафы за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами, ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, оставление места дорожно-транспортного происшествия, а также за управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право вождения.
Также усиливается административная ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных.
Кроме того, усилена ответственность за управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
"Также документ позволяет полицейским использовать средства видеозаписи, с обязательным внесением таких материалов в протокол об административном правонарушении", - отмечается в сообщении.
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Законом предусматривается возможность остановки транспортного средства полицейским для осмотра водителей с использованием спецсредств для проверки на состояние опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.
Так, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Дополнение
16 февраля 2021 года ВР приняла во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения №2695.
Позиция МВД
В Министерстве внутренних дел высказались в поддержку этого закона.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о причинах необходимости принятия такого законопроекта в эфире канала "Украина 24".
"В прошлом году на дорогах Украины погибло 3550 человек. Эти люди стали жертвами тех, кто нарушил правила безопасности дорожного движения - как правило, это превышение скорости, нарушение правил обгона, выезд на встречную полосу, управление в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году патрульная полиция остановила 129 тыс. водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии, по 300 человек в день. Это только те, кого мы успели остановить. А сколько миллионов раз украинцы садились за руль в нетрезвом состоянии? Десятки миллионов. Штраф 10 200 грн, повторный - 20 400, но это не останавливает этих людей. В прошлом году 9,5 тыс. водителей сели повторно за руль в состоянии опьянения и были пойманы, а 7 тыс. - в третий раз. У нас есть уникумы, задержанные по 9 раз в состоянии алкогольного опьянения", - сказал он.
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