ВСК ждет главу “Укрзализныци” Жмака 18 марта - Сухов

КИЕВ. 13 марта. УНН. Народный депутат от группы “Довира”, член Временной следственной комиссии по оценке критического состояния “Укрзализныци” Александр Сухов сообщил, что 18 марта состоится следующее заседание, на котором должен присутствовать глава правления госкомпании Владимир Жмак, сообщает УНН.

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“У нас было одно заседание, на котором мы заслушивали министра инфраструктуры Владислава Криклия и главу набсовета, ни у Жмака, ни у кого-либо другого мы в тот день пояснения не отбирали, а планировали это сделать в следующий четверг, 18 марта. У нас запланировано заседание, куда мы пригласили Жмака и других лиц”, — сообщил нардеп.

Детали

Также он уточнил, что деятельность ВСК разделена на блоки и каждый ее участник отвечает за свое направление.

“Я, например, занимаюсь правоохранительной деятельностью — все, что связано с уголовными производствами. И на первом заседании мы еще не получили ответы, на которые мы направили запросы. Запросы мы делаем для того, чтобы в этом разобраться, а не так, что к нам придет каждый работник и будет предоставлять информацию”, — рассказал Сухов.

Также он отметил, что вопреки расхожему мнению, глава транспортного комитета ВР Юрий Кисель не осуществляет давление на ВСК, защищая правление Жмака.

“По поводу поддержки Жмака (главой комитета Юрием Киселем — ред.) сомневаюсь, с учетом того, как Жмак работает с комитетом и как он к нему относится”, — сказал Сухов.

Дополнение

В 2020 году правление “Укрзализныци” не выполнило финансовый план на 25 млрд грн (четверть из запланированных). При этом правлением значительно были уменьшены тарифы на грузоперевозки — основной источник дохода госкомпании, что также повлекло дефицит средств. Ответственный за грузоперевозки Иракли Эзугбая вчера, 11 марта, подал в отставку.

Профсоюзы железнодорожников требуют также отставки Владимира Жмака.

Между тем в парламенте активно ведет работу Временная следственная комиссия по оценке критического состоянии “Укрзализныци”. На последнем заседании члены ВСК дали поручение наблюдательному совету УЗ, министру инфраструктуры Владиславу Криклию и Премьер-министру Денису Шмыгалю дать оценку компетентности нынешнего правления госкомпании.