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"Припарковался как нардеп": Давид Арахамия оставил свое авто прямо на пешеходном переходе

"Припарковался как нардеп": Давид Арахамия оставил свое авто прямо на пешеходном переходе
Источник: фото Михаил Ткач

КИЕВ. 12 марта. УНН. Автомобиль руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия зафиксировали припаркованным прямо на пешеходном переходе у Офиса Президента Украины. Об этом написал в Facebook украинский журналист Михаил Ткач, передает УНН.

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"Руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия приехал в офис президента "Слуги народа" Зеленского и запарковался прямо на пешеходном переходе для народа просто под светофором", - сообщил Михаил Ткач.

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Журналист также опубликовал фотографии автомобиля Давида Арахамия на своей странице в Facebook. Публикация набрала массу комментариев и шеров среди читателей.

Добавим

Именно сегодня Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение безопасности дорожного движения.

Источник: УНН
Теги: Украина, Слуга народа, Давид Арахамия

В тексте упоминаются

Арахамия Давид
Арахамия Давид
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