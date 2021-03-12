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Патрульные оштрафовали Арахамия за неправильную парковку

Патрульные оштрафовали Арахамия за неправильную парковку

Давид Арахамия

КИЕВ. 12 марта. УНН. Руководителя фракции “Слуга народа” Давида Арахамию привлекли к ответственности за неправильную парковку. Об этом пишет в Facebook написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает УНН.

Детали

По словам Билошицкого, патрульные полицейские отреагировали на нарушение правил парковки руководителя фракции “Слуга народа” Давида Арахамиа и привлекли его к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства.

“Административная постановление по ч. 3 ст. 122 КУоАП была составлена и даже оплачена на месте с помощью электронного терминала”, - написал Билошицкий.

Напомним

Автомобиль руководителя фракции “Слуга народа” Давида Арахамии зафиксировали припаркованным прямо на пешеходном переходе у Офиса Президента Украины.

Источник: УНН
Теги: штраф, патрульная полиция, парковка, Давид Арахамия
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