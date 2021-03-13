Фигуранту “дела Хизб ут-Тахрир” Ибрагимову было предъявлено обвинение, прервав судебную экспертизу

КИЕВ. 13 марта. УНН. В Крыму фигуранта “дела Хизб ут-Тахрир” Эрнеста Ибрагимова обвинили в совершении преступления по статье 205.5 Уголовного кодекса России ( “Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации”). Об этом пишет УНН со ссылкой на объединение “Крымскую солидарность”.

Детали

Адвокат Ибрагимова Лилия Гемеджи рассказала, что Эрнест сейчас проходит психиатрическую судебную экспертизу, которую 17 февраля назначил суд, и до сих пор не принято решение о его способности.

Эрнест Ибрагимов использует свое право свидетельствовать родным крымскотатарским языком, он попросил переводчика, но получил отказ.

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“Прервав судебно-медицинскую экспертизу, не выяснив, адекватный мой подсудимый или нет, следователь подал обвинительный акт”, - сообщает адвокат. Его обвиняют во встрече в мечети с членами второй бахчисарайской группы, которая дала основание для привлечения к ответственности.

Что было раньше

Прокуратура АР Крым и города Севастополя сообщила об открытии уголовного дела по факту проведения “силовиками” государства-оккупанта массовых незаконных обысков в семи районах оккупированного Крыма и задержания крымских татар.

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на месяц и 28 дней активистов Эрнеста Ибрагимова, Тимура Ялкабова и Олега Федорова по подозрению в “участии в организации Хизб ут-Тахрир”.