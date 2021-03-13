Инвестор Tesla подал в суд на Илона Маска-за его “твиты”

КИЕВ. 13 марта. УНН. Один из инвесторов Tesla подал в суд на генерального директора компании Илона Маска и совет директоров в штате Делавэр за “твиты” Маска. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg law.

Детали

Инвестор утверждает, что Маск подверг компанию потенциальной ответственности и потери на рынке, продолжая посылать “ложные” твиты, несмотря на урегулирование с регуляторами, которые требуют предварительного одобрения его социальной деятельности.

В жалобе говорится, что “дальнейшие непроверенные твиты от Маска могут иметь серьезные последствия для способности компании обеспечить финансирование".

Дополнительно

В иске обвиняют совет производителя электромобилей в том, что он не сдерживал поведение Маска в Интернете, даже несмотря на то, что он неоднократно нарушал решения комиссии по ценным бумагам и биржам в 2018 году.

Твиты от Маска о том, что его компания стала частной спровоцировали иск со стороны SEC, которая утверждала, что он вводил инвесторов в заблуждение.

Напомним

Маск потерял 15 млрд долл. в сутки после твита о биткоины.

На заводе Тesla в Фремонт, штат Калифорния, произошел пожар.