В США суд остановил запрет на инвестиции в Xiaomi

КИЕВ. 13 марта. УНН. Федеральный судья Америки Рудольф Контрерас временно заблокировал министерству обороны ограничивать инвестиции США в китайского производителя смартфонов Xiaomi. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg

Детали

Министерство обороны под руководством Трампа в середине января добавило Xiaomi и еще восемь фирм в список, который требует от американских инвесторов продать свои активы в фирмах к определенному сроку.

В конце января Xiaomi подала жалобу в Вашингтонский суд с просьбой исключить компанию из списка. Судья Рудольф Контрерас временно остановил запрет для Xiaomi.

Он заявил, что Xiaomi, вероятно, выиграет полную отмену запрета при рассмотрении судебного процесса.

Дополнительно

Основаниями для введения санкций стала причастность компаний к оборонному сектору КНР.

Это не первый случай противодействия власти США китайским компаниям. Ранее Huawei была обвинена в помощи власти Ирана следить за населением в собственной стране.

Дональд Трамп также заявлял, что действия Huawei за пределами Китая составляют угрозу национальной безопасности стран.