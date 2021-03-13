Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже более 119 млн человек

КИЕВ. 13 марта. УНН. По состоянию на утро субботы в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 119 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 119 023 857 человек, из них выздоровели 67 368 562 человек. Количество умерших возросло до 2 638 887.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (29 343 530), Индия (11 363 380), Бразилия (11 308 846), Россия (4 321 588), Великобритания (4 261 398), Франция (4 075 735), Испания (3 183 704) и Италия (3 175 807).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (532 400), Бразилии (275 105) и Мексике (193 851).

Общая ситуация в Украине

По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 487 497. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 438 468 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 27 915 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.