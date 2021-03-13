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Польша высылает двух Генеральных консулов Республики Беларусь

Польша высылает двух Генеральных консулов Республики Беларусь

КИЕВ. 13 марта. УНН. Министерство иностранных дел Польши решило выслать двух Генеральных консулов Республики Беларусь в Белостоке и в Варшаве. Об этом пишет заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач в Twitter, передает УНН.

Детали

Двух генконсулов Беларуси объявили персонами нон-грата в Польше в ответ на удаление из Беларуси двух представителей польской дипломатии.

Цитата

“Учитывая продолжение Минском недружественных жестов в отношении польских дипломатов польское Министерство иностранных дел в ответ решило выслать Генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и Консула Республики Беларусь с миссия в Варшаве”, — написал Марцин Пшидач.

Напомним

Российский консул Игорь Явепков, выслан из Польши, был заражен коронавируса, и все же он участвовал во встречах и появлялся в общественных местах. Польша объявила персоной нон-грата белорусского дипломата в ответ на выдворение Минском польского консула в Бресте.

Источник: УНН
Теги: Польша, Беларусь, дипломат
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