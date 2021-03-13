Сегодня исполняется 60 лет со дня Куреневской трагедии в Киеве

КИЕВ. 13 марта. УНН. В Киеве 60 лет назад произошла техногенная катастрофа, известная как "Куреневская трагедия", передает УНН.

Детали

Куреневская трагедия случилась в Киеве 13 марта 1961 года, когда мощный селевой поток из Бабьего Яра сквозь прорванную дамбу затопил Куреневку и привел к многочисленным жертвам.

11-12 марта 1961 года через дамбу переливались струйки воды, которые становились все сильнее, однако меры для срочного укрепления дамбы или эвакуации людей из опасной зоны предприняты не были. В 6:45 13 марта дамба начала разрушаться, а в 9:20 (некоторые источники дают время 8:30) ее прорвало, и масса жидкой пульпы хлынула вниз. Начальная высота вала достигала 14 метров, ширина в створе "Кирилловская церковь" - примерно 14 метров, а скорость - 5 метров в секунду. В 9:30 пульпа достигла Куреневки и залила площадь около 30 гектаров. В районе улицы Фрунзе высота вала уменьшилась вдвое. Постепенно разреженная пульпа становилась твердой, как камень. Уже в таком виде высота этой массы местами достигла трех метров.

Поток переворачивал и сносил автомобили, автобусы, трамваи, валил столбы электрических сетей, рвал провода. Один из автобусов столкнулся с грузовиком и загорелся.

Пульпа практически полностью уничтожила трамвайное депо им. Красина, несколько десятков его работников погибли. По инициативе руководителя технического отдела КП "Киевпастранс" Брамского Казимира Антоновича и музея киевского электротранспорта Литвинской Лидии Архиповны в память о погибших в результате Куреневской трагедии работников трамвайного депо возле его входа в 1995 году открыт памятный знак, на территории предприятия построена часовня и организован сбор данных о погибших.

Добавим

По одним данным, Куреневская катастрофа уничтожила 22 частных одноэтажных дома, 5 двухэтажных, 12 одноэтажных домов государственного фонда, два общежития. В то же время, согласно официальному отчету, на который должен гриф "Для служебного пользования", в результате аварии разрушены 68 жилых и 13 административных зданий. Непригодными для проживания оказались 298 квартир и 163 частных дома, в которых проживали 353 семьи численностью 1228 человек.

Было полностью снесено Копыловское кладбище, затоплена территория стадиона "Спартак", городской больницы № 15, часть улиц Фрунзе, Новоконстантиновской и Кожевенного переулка, а также улицы Луговой-Станционная, Троицко-Кирилловская и Тульчинская.

Сегодня же, в 60-ю годовщину Куреневской трагедии от имени Президента Украины Владимира Зеленского в память о погибших киевлянах установлено корзину цветов к памятному кресту на ул. Елены Телиги в столице.

"Эта трагедия, как и Чернобыль и другие печальные страницы нашей истории, вызванные так называемым человеческим фактором, является горьким уроком для общества и предостережением для власти, задачей которой всегда будет создавать безопасные условия для граждан. Вечная память погибшим! Сочувствие тем, кто потерял своих родных и близких в этой трагедии", - отметил Глава государства.