Сегодня состоится съезд "Слуги народа". Зеленский тоже приедет

КИЕВ. 13 марта. УНН. Сегодня в Киеве состоится съезд партии "Слуга народа". Президент Украины Владимир Зеленский тоже будет присутствовать. Об этом журналисту УНН сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Детали

Корниенко подтвердил, что сегодня на съезде "Слуги народа" будет присутствовать Зеленский. Также он добавил, что после съезда будут проведены партийные конференции.

Дополнение

Партия "Слуга народа" проведет съезд в субботу, 13 марта, в повестке дня, в частности, вопрос изменений в системе управления партией.

Что еще известно

Съезд партии "Слуга Народу" 13 марта состоится в Киеве. В нем примут участие народные депутаты, депутаты местных советов от "СН", делегаты от каждой из областей. Съезд будет проведен с соблюдением карантинных ограничений, заверили в политсиле.