В Москве полиция ворвалась на форум "Объединенных демократов": начались массовые задержания
КИЕВ. 13 марта. УНН. Сегодня в Москве сотрудники полиции сорвали форум "Объединенных демократов". Силовики пришли в отель буквально через 40 минут после начала форума. Об этом сообщает Медиазона, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что среди задержанных Илья Яшин, Евгений Ройзман, Андрей Пивоваров, Владимир Кара-Мурза, Юлия Галямина.
Всего в зале было около 150 человек, очевидцы сообщают, что в автозаки собираются посадить почти всех.
По информации СМИ, причиной задержаний стала - "деятельность нежелательной организации".
Добавим
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