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В Москве полиция ворвалась на форум "Объединенных демократов": начались массовые задержания

В Москве полиция ворвалась на форум "Объединенных демократов": начались массовые задержания

КИЕВ. 13 марта. УНН. Сегодня в Москве сотрудники полиции сорвали форум "Объединенных демократов". Силовики пришли в отель буквально через 40 минут после начала форума. Об этом сообщает Медиазона, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что среди задержанных Илья Яшин, Евгений Ройзман, Андрей Пивоваров, Владимир Кара-Мурза, Юлия Галямина.

Всего в зале было около 150 человек, очевидцы сообщают, что в автозаки собираются посадить почти всех.

По информации СМИ, причиной задержаний стала - "деятельность нежелательной организации".

Добавим

Суд во Владимире приговорил к трем годам колонии жителя города Радужный Владимирской области Виталия Тимофеенко, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции на акции 23 января.

В России это первый реальный тюремный срок из-за протестов в январе на поддержку оппозиции.

Источник: УНН
Теги: задержание, Москва
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