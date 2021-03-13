Вызвала роды и похоронила детей в сарае: в Житомирской области расследуют убийство двойняшек

КИЕВ. 13 марта. УНН. В Житомирской области женщина, которая не захотела рожать, лишилась своих детей-двойняшек: искусственно вызвала роды, а новорожденных похоронила в подсобном помещении. Об этом сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры, пишет УНН.

Цитата

"Новоград-Волынской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту убийства матерью своих новорожденных детей (ст.117 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

О преступлении полиции сообщила односельчанка, которая рассказала, что у женщины, которая долгое время была беременной, признаки беременности исчезли, однако новорожденных никто не видел.

Во время проверки информации предварительно установлено, что 31-летняя женщина на шестом месяце беременности решила избавиться от детей. С целью совершения преступления в феврале этого года самостоятельно приняла медицинский препарат, вызвав искусственные роды, а новорожденных двойняшек скрыла в подсобном помещении своего домохозяйства.

Также было установлено, что женщину еще раньше лишили родительских прав в отношении семерых детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киевской области многодетная мать убила младенца