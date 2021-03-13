На форуме "Объединенных демократов" в Москве задержали 150 человек

КИЕВ. 13 марта. УНН. Общее количество задержанных на форуме "Объединенных демократов" в Москве составило 150 человек. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

Задержанным инкриминируют участие в мероприятии, организованном организацией, которая в России объявлена нежелательной.

Сейчас они находятся в ОВД Метрогородок, Гольяново, Измайлово, Новокосино, Преображенское, Косино-Ухтомский, Новогиреево, Перово и Северное Измайлово.

Всего на форуме присутствовали более 170 участников. Среди задержанных были Илья Яшин, Евгений Ройзман, Андрей Пивоваров, Владимир Кара-Мурза, Юлия Галямина.

Напомним, как сообщал УНН ранее, что сегодня в Москве сотрудники полиции сорвали форум "Объединенных демократов".

Силовики пришли в отель буквально через 40 минут после начала форума.