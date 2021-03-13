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Умер пресс-секретарь Вячеслава Черновола

Умер пресс-секретарь Вячеслава Черновола

Дмитрий Понамарчук

КИЕВ. 13 марта. УНН. В ночь на пятницу, 12 марта, скончался пресс-секретарь украинского политика Вячеслава Черновола Дмитрий Понамарчук. Об этом сообщила бывшая жена Пономарчука Елена Бондаренко, передает УНН.

Цитата

"... умер отец моего сына - Дмитрий Понамарчук. Во время длительной болезни Дмитрия за ним ухаживал Слава", - сообщила она.

Контекст

С 1991 года Понамарчук был пресс-секретарем Вячеслава Черновола, еще когда тот был народным депутатом I созыва и кандидатом в президенты Украины.

Как сообщалось, 25 марта 1999 Понамарчук был в одном авто с Вячеславом Черноволом, когда тот погиб в автокатастрофе в Киевской области. Трагедия произошла на 5-м километре автотрассы Борисполь-Золотоноша, когда Toyota Чорновола врезалась в КамАЗ с прицепом, который разворачивался посреди шоссе.

Вячеслав Чорновол и его водитель Евгений Павлов погибли на месте, а пресс-секретаря Дмитрия Понамарчука госпитализировали с тяжелыми травмами в больницу.

Источник: УНН
Теги: смерть, Вячеслав Чорновил
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