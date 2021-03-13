В Раде планируют на следующей неделе закончить работу над законопроектом о местном референдуме

КИЕВ. 13 марта. УНН. В Верховной Раде планируют на следующей неделе финализировать текст законопроекта о местном референдуме. Об этом заявил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук во время выступления на съезде партии "Слуга народа", передает корреспондент УНН.

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"Буквально на следующей неделе, я очень надеюсь, мы приведем к финализации законопроект о местном референдуме", - сказал Стефанчук.

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Ранее Стефанчук рассказывал, что поручил членам Рабочей группы до следующей недели подготовить сводный текст законопроекта, после этого текст законопроекта будет размещен на вебсайте Верховной Рады Украины для общественного обсуждения в течение нескольких недель и его дальнейшей доработки по результатам общественного обсуждения.

Также Стефанчук сообщал, что некоторые положения по цифровой демократии планируют отразить в законопроекте о местных референдумах, как это было сделано в законе о всеукраинском референдуме.

26 января парламентарии приняли законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.