Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,75 0,0000  EUR: 33,17 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Снег и морозы еще задержатся в Украине: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Снег и морозы еще задержатся в Украине: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
26010

Арахамия возглавил политсовет "Слуги народа"

Арахамия возглавил политсовет "Слуги народа"

Евгения Кравчук и Давид Арахамия

КИЕВ. 13 марта. УНН. Председателем Политического Совета "Слуги народа" стал Давид Арахамия. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"... на первом заседании Политсовета Слуги народа избрали председателем Политсовета Давида Арахамию ... Также избрали четырех заместителей - Руслана Стефанчука, Евгению Кравчук, Андрея Мотовиловца, Вадима Галайчука, секретарь - Анатолий Остапенко. Еще 8 заместителей выберем на следующих заседаниях и заполним вакантные должности", - написала Кравчук.

По ее словам, общее количество членов Политсовета должно быть 73.

Что было раньше

На съезде партия "Слуга народа" приняла новую редакцию Устава, которым создала два новых высшие органы партии - Политический Совет и Национальный совет общин.

Источник: УНН
Теги: Украина, Слуга народа, Давид Арахамия

В тексте упоминаются

Арахамия Давид
Арахамия Давид
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.