Арахамия возглавил политсовет "Слуги народа"

КИЕВ. 13 марта. УНН. Председателем Политического Совета "Слуги народа" стал Давид Арахамия. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"... на первом заседании Политсовета Слуги народа избрали председателем Политсовета Давида Арахамию ... Также избрали четырех заместителей - Руслана Стефанчука, Евгению Кравчук, Андрея Мотовиловца, Вадима Галайчука, секретарь - Анатолий Остапенко. Еще 8 заместителей выберем на следующих заседаниях и заполним вакантные должности", - написала Кравчук.

По ее словам, общее количество членов Политсовета должно быть 73.

Что было раньше

На съезде партия "Слуга народа" приняла новую редакцию Устава, которым создала два новых высшие органы партии - Политический Совет и Национальный совет общин.