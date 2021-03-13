Не пускали на съезд: "слуга народа" Камельчук устроил скандал из-за неправильного бейджика

КИЕВ. 13 марта. УНН. Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук устроил скандал в кулуарах съезда партии из-за неправильного бейджика. Позже он сообщил, что недоразумение исчерпано. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"Относительно инцидента с охраной на съезде партии. Сообщаю. Недоразумение исчерпано. Это был не работник УГО, а с частной охраны. Произошла техническая ошибка, по которой я не получил правильный бейдж. Жесткий инструктаж и незнание законов отдельным "гражданином Украины" привели к конфликту, который быстро решили представители УГО", - написал Камельчук.

Также он извинился за волну эмоций.

Детали

Так, сегодня в кулуарах съезда партии Камельчук устроил скандал из-за неправильного бейджика. Депутату не понравилось, что на его бейджике было написано гость, а не делегат. Камельчук отказался брать бейджик и пытался пройти в зал без него, однако охрана его остановила.

Дополнение

Сегодня в Киеве проходит съезд партии "Слуга народа". В повестке дня, в частности, вопрос изменений в системе управления партией.

Напомним

Юрий Камельчук ранее заявил, что коронавирусная болезнь COVID-19 - это "вымышленная болезнь" и вакцины от нее "не вызывают доверия".

Он также заявил, что считает ненормальным, что отовсюду говорят "об эффективности вакцины 70%".

Еще один "перл" Камельчук касался поддержки запрета абортов.

В октябре "слуга" поддержал решение польского Конституционного суда. А на вопрос журналистов о том, что делать в случаях, когда беременность незапланированная, или женщина не готова к ней или была изнасилована - народный избранник отметил, что "дело в карме".