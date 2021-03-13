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Разумков не вошел в политсовет "Слуги народа". Корниенко назвал причину

Разумков не вошел в политсовет "Слуги народа". Корниенко назвал причину

Александр Корниенко

КИЕВ. 13 марта. УНН. Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не вошел в состав Политического Совета, поскольку очень занятым человеком. Об этом он рассказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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"Относительно Дмитрия Александровича, он я думаю сам об этом больше скажет, он занятой человек, одно из первых лиц государства. Не думаю, что у него есть много возможностей еще партийной работе уделять внимание. Он сам неоднократно об этом говорил, что он сосредоточился на государственных задачах, которые у него есть", - сказал Корниенко.

Что было раньше

На съезде партия "Слуга народа" приняла новую редакцию Устава, которым создала два новых высшие органы партии - Политический Совет и Национальный совет общин.

Председателем Политического Совета "Слуги народа" стал Давид Арахамия.

Источник: УНН
Теги: Украина, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Александр Корниенко
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