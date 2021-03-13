Дубинский вошел в состав Нацсовета общин "Слуги народа"

КИЕВ. 13 марта. УНН. Народный депутат Украины Александр Дубинский, которого исключили из фракции "Слуга народа", вошел в новый руководящий орган партии "Слуга народа" - Национальный совет общин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу партии.

Детали

"В Национальный совет общин автоматически будут входить председатели областных организаций", - говорится в сообщении.

Детали

Так, в Нацсовет общин вошли в частности, Александр Дубинский, Давид Арахамия, Николай Тищенко, Александр Качура и вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что запрещено одновременно быть членом Политсовета и Совета общин. Поэтому руководители областных организаций, которые уже вошли в Политсовет, должны до 15 апреля определиться с тем, какую должность выбрать. К тому времени они в Раде общин имеют совещательный голос.

Сообщается, что Нацсовет станет площадкой, где будут обсуждать проекты государственных решений относительно местного самоуправления, региональной политики и ее реализации.

Чем будет заниматься Нацсовет общин:

• принимать стратегические и тактические решения по региональной политике партии;

• станет площадкой для обмена опытом региональных организаций;

• имеет право созвать парламентскую фракцию СН и Политический Совет партии;

• утверждать финансирование местных организаций (всего это треть всех средств, предоставляющих партии из госбюджета) по согласованию с Председателем партии;

• предварительно рассматривать и давать рекомендации Политическому Совету партии об отзыве депутатов местных советов по народной инициативе;

• сможет накладывать вето на решения Политсовета.

Дополнение

На съезде партия "Слуга народа" приняла новую редакцию Устава, которым создала два новых высших органа партии - Политический Совет и Национальный совет общин.

Контекст

1 февраля, народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа".

Сам же Дубинский заявил, что это манипулятивный результат, который необходим конкретным людям в Офисе Президента и парламенте.

2 февраля председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков официально объявил об исключении народного депутата Украины Александра Дубинского из состава пропрезидентской фракции "Слуга народа", таким образом монобольшинство стала меньше.

Что было раньше

Стало известно, что США ввели санкции в отношении некоторых украинских и организаций, Дубинский попал в этот список.

Нардеп в ответ заявил о "ложных доносах", а также заверил, что его реакция будет иметь юридический характер.