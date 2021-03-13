Арахамия объяснил, почему машины, которой он пользуется, нет в декларации

КИЕВ. 13 марта. УНН. Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что автомобиль Toyota Land Cruiser 200, которой он пользуется, принадлежит его жене и была приобретена в течение последнего года, поэтому ее нет в его декларации. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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“Это машина, которой владеет моя жена, она была приобретена в этом году (имел в виду в данном отчетном году - ред.) и в следующей декларации, которую мы сдаем до 1 апреля, вы все увидите ... Если бы я на себя покупал, то я должен сообщить в течение 15 дней, а если члены семьи, то они подают декларацию раз в год”, - рассказал Арахамия.

Так, речь идет о внедорожнике, который 12 марта Арахамия припарковал на пешеходном переходе в правительственном квартале Киева.

Что было раньше

Руководителя фракции “Слуга народа” Давида Арахамия привлекли к ответственности за неправильную парковку.

Автомобиль руководителя фракции “Слуга народа” Давида Арахамия зафиксировали припаркованным прямо на пешеходном переходе у Офиса Президента Украины.