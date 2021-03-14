В Армении продолжаются протесты об отставке премьер-министра Пашиняна

КИЕВ. 14 марта. УНН. В столице Армении Ереване 13 марта проходили очередные протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Сначала демонстранты с криками вроде “Никол — предатель” или “Никол, уходи” протестовали у здания Министерства иностранных дел, где он проводил одну из встреч, потом перешли под резиденцию президента, когда Пашинян прибыл туда на переговоры с Саргсян. Глава государства и глава правительства, говоря о возможных путях выхода из внутриполитического кризиса, обсудили и как возможное решение проблемы проведения внеочередных парламентских выборов.

На встречу с президентом были приглашены и парламентские фракции в парламенте, и внепарламентские оппозиционные силы; это приглашение приняли фракции правящей партии Пашиняна “Мой шаг” и оппозиционной “Образованная Армения”.

Третья парламентская фракция, оппозиционная “Цветущая Армения”, а также приглашен оппозиционное “Движение за спасение отечества”, объединяющая более десятка внепарламентских партий и групп, отказались.

Они заявили, что примут участие в такой встрече, только если она будет происходить по их повестке дня — в случае если темой обсуждения будет только отставка Пашиняна, назначение временного правительства, роспуск парламента и досрочные выборы.

Главой временного правительства они хотят видеть бывшего премьера Вазґена Манукяна, который возглавлял первое правительство Армении после восстановления независимости в 1990-1991 годах.

Контекст

Новый виток политического кризиса разворачивается в Армении после заявления Пашиняна о применении российских ракетных комплексов “Искандер” в ходе конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Премьер-министр заявил, что осенью прошлого года имевшиеся у республики ракеты комплексов “Искандер” “не взорвались или взорвались лишь на 10%”. В свою очередь заместитель главы Генштаба Тиран Хачатрян не согласился с Пашиняном, назвав его заявление несерьезным, после чего был уволен по предложению главы правительства. В Минобороны России использование Арменией “Искандеров” в ходе конфликта в Нагорном Карабахе опровергли.

Увольнение Хачатряна вызвало волну возмущения среди военных, в Генштабе потребовали отставки правительства и Пашиняна. После того как Генштаб выпустил соответствующее заявление, Пашинян уволил и непосредственного его руководителя Оника Гаспаряна, назвав требование военных о своей отставке попыткой военного переворота.

Накануне президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны, генерал-полковника Оника Гаспаряна. 1 марта президент республики получил повторное предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генерального штаба.