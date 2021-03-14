Власти США месяц не могут установить контакт с КНДР - Reuters

КИЕВ. 14 марта. УНН. Северная Корея не реагировала на кулуарные дипломатические связи администрации президента Джо Байдена с середины февраля, в том числе на миссию Пхеньяна при ООН. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Американский чиновник заявил изданию, что были усилия связаться с правительством Северной Кореи “по нескольким каналам, начиная с середины февраля, в том числе в Нью-Йорке”.

“На сегодняшний день мы не получили никакого ответа от Пхеньяна”, — сказал чиновник.

Администрация Байдена проявляла осторожность в публичном описании своего подхода к Северную Корею, заявляя, что проводит всесторонний обзор политики после беспрецедентного сотрудничества экс-президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Усилиями Трампа не удалось убедить Северную Корею отказаться от ядерного оружия.

На следующей неделе высокий дипломат Америки и министр обороны осуществит визит в Южную Корею и Японию, где, как ожидается, проведет переговоры по ядерному арсеналу Северной Кореи.

Напомним

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил , что США является “самым большим врагом его страны”, и пообещал расширить арсенал ядерного оружия и военный потенциал Северной Кореи.