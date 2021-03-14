Отмена перехода на "летнее" и "зимнее" время: Рада планирует определиться 19 марта

КИЕВ. 14 марта. УНН. Парламентский комитет по вопросам экономического развития собирается рассмотреть перед вторым чтением законопроект об отмене перевода часов на "зимнее" и "летнее" время в Украине в среду, 17 марта. А на голосование в зал парламента законопроект планируют выносить уже в пятницу, 19 марта. Об этом говорится в сообщении на сайте комитета и сайте Верховной Рады, передает УНН.

Детали

Проект Закона Украины об исчислении времени в Украине (второе чтение) (реестр. № 4201 от 09.10.2020) значится пятым вопросом в повестке дня комитета, который для рассмотрения этой законодательной инициативы является главным, на заседании 17 марта.

Начало заседания - в 14:30.

Согласно предварительному плану работы парламента, Верховная Рада планирует уже 19 марта рассмотреть этот законопроект во втором чтении.

Дополнение

Парламент поддержал в первом чтении законопроект № 4201, которым предусматривается отмена перехода на "летнее" и "зимнее" время.

"Основная идея - отменить сезонный перевод стрелок. Согласно различным исследованиям, которые проводились в Украине и за ее пределами, перевод стрелок негативно сказывается на здоровье человека. К тому же соответствующее решение принял Европарламент, и с 2021-го отменена идея перевода стрелок. Также нам нужно установить на всей территории Украины, включая временно оккупированную, единственное киевское время", - пояснил ранее вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

По мнению большинства ученых и врачей, на которые ранее ссылалась партия "Слуга народа", перевод часов вызывает значительное ухудшение состояния здоровья людей в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени, приводит к изменению биологических ритмов человека и в целом негативно сказывается на его самочувствии и работоспособности, провоцирует обострение хронических болезней. Кроме того, как сообщается, доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению.