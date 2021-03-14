Озеро Бугаз в Крыму находится на грани исчезновения

КИЕВ. 14 марта. УНН. Озеро Бугаз в окрестности Судака сильно обмелело и находится на грани исчезновения. Об этом сообщил крымский правозащитник Абдурешит Джеппаров, который посетил Бугаз 13 марта, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

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По мнению правозащитника, озеро стабильно теряет свой уровень и вскоре может полностью высохнуть.

“Право на благоприятную окружающую среду — одно из конституционных прав. Водная проблема в Крыму ограничивает это право крымчан. Когда живописное место — озеро Бугаз — яркий тому пример, сейчас водохранилище находится на грани исчезновения. Это результат не засухи, а чрезмерного потребления подземных вод. Очевидно, что с понижением уровня грунтовых вод иссякли источники, питавшие озеро. К сожалению, такая ситуация не только на озере Бугаз, но и на многих других водоемах Крыма”, — рассказал правозащитник.

Справка

Слово “бугаз” c тюркских языков переводится как горло, горловина, проток. По информации краеведов, озеро питают три подземных пресных источника, также пополняют запасы дождевые и талые воды. Поэтому вода здесь, в отличие от большинства прибрежных соленых озер в Крыму, пригодна для питья.

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Контекст

В Крыму стремительно мелеют водохранилища, питающих крупные города. Как следствие — их жители имеют проблемы с доступом к качественной пресной воды.

Напомним

Правительство РФ решило компенсировать армии больше 300 млн рублей расходов на трубопровод в оккупированном Крыму.