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Верещук: армия сильна настолько, насколько она финансируется

Верещук: армия сильна настолько, насколько она финансируется

КИЕВ. 15 марта. УНН. Народный депутат от фракции “Слуга народа”, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат Ирина Верещук рассказала о важности финансирования украинской армии и в частности Воздушных сил ВСУ, передает УНН.

Детали

Воздушные силы ВСУ — важнейшая оборонная компонента, констатировала депутат.

“Без неба, то есть без современных самолетов, БПЛА и средств ПВО, воевать невозможно”, — подчеркнула Верещук в своем Facebook.

Нардеп добавила, что Украина имеет примерно десять лет, чтобы заменить устаревшую советскую на современную отечественную и западную технику.

“Для этого нам надо вкладывать в модернизацию техники Воздушных Сил дополнительно 1 млрд долларов США в год в течение следующих 10 лет. Это очень дорого. Но еще дороже этого не делать. Потому армия сильная настолько, насколько она финансируется”, — резюмировала она.

Дополнение

Ранее Верещук прокомментировала ситуацию в украинской армии и рассказала о путях развития ее потенциала.

Источник: УНН
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