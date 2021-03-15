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Президент Литвы на этой неделе посетит Украину - Разумков

Президент Литвы на этой неделе посетит Украину - Разумков

КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа на этой неделе посетит Украину, его выступление ожидается в стенах Верховной Рады. Об этом во время заседания согласительного совета заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

Цитата

“В четверг в Украине будет господин Науседа, президент Литовской Республики. Было обращение к Верховной Раде Украины с предложением выступления господина Науседа в стенах парламента. Я проговорил предварительно с представителями всех депутатских фракций и групп, такая инициатива поддерживается. Я думаю, что мы сможем организовать этот процесс”, — сказал спикер парламента.

Детали

Разумков напомнил, что Литва является постоянным партнером Украины как в рамках деятельности на площадках ПАСЕ, так и других международных организаций.

Что было раньше

Как сообщал УНН, на прошлой неделе Вселенский патриарх Варфоломей I подтвердил свой визит в Украину на торжества по случаю 30-летия независимости нашего государства.

Источник: УНН
Теги: Украина, Литва
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