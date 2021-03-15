В Раде хотят заслушать Авакова и Шмыгаля

КИЕВ. 15 марта. УНН. Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 19 марта, народные избранники хотят заслушать Премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также министра внутренних дел Арсена Авакова. О такой инициативе стало известно на заседании Согласительного совета ВР, передает корреспондент УНН.

Вопросы к Шмыгалю

"Мы должны обсудить, есть ли все ресурсы для развертывания дополнительных мобильных госпиталей в нашей стране, всего ли хватает нашим медикам, в какой поддержке нуждается наша система здравоохранения, куда следует направить дополнительные ресурсы, что с формированием наших стратегических запасов вакцин, когда Украина получит новые партии вакцин, каких производителей, в каком количестве, где коммуникационная кампания о вакцинации... Наверное, надо вызвать руководителя правительства, и обсудить все эти вопросы, касающиеся вакцинации, возможного локдауна, и что будет с экономикой в стране", - пояснила заместитель председателя ВР Елена Кондратюк.

Почему вызывают Авакова

Первый заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о необходимости начать обсуждение направления вакцинации от коронавируса групп населения, которые пока еще не прививают.

"Хотели бы пригласить с коротким докладом на час вопросов к правительству Арсена Авакова, чтобы мы поняли ситуацию с вакцинацией сотрудников МВД, которых уже можно по плану начинать вакцинировать - есть ли там готовность и можем ли мы дальше работать по этому направлению", - отметил он.

Нардеп заявил, что министра планируют спросить также о работе правоохранительных органов и по законопроектам, которые были приняты в прошлом году - есть ли уже результаты.

Что было ранее

На совещании под председательством Президента Владимира Зеленского обсудили вопросы вакцинации против COVID-19 и предложили привлечь к ней мобильные бригады и ресурсы других ведомств, в МВД сообщили о готовности для такой работы 50 бригад.