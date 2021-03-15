Наблюдательный совет сегодня определит компетентность главы "Укрзализныци" Жмака
Владимир Жмак
КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня, 15 марта, состоится экстренное заседание Наблюдательного совета "Укрзализныци", куда приглашен глава госкомпании Владимир Жмак. На повестке дня - определение его компетентности, сообщает УНН со ссылкой на протокол заседания Наблюдательного совета.
Цитата:
"На запрос Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины от 10 марта 2021 года наблюдательный совет безотлагательно начинает процесс оценки исполнительного руководства АО "Укрзализныця" путем формирования команд с участием членов наблюдательного совета, которые проведут конфиденциальные собеседования с каждым из членов правления и исполняющим обязанности члена правления", - говорится в протоколе.
Дополнение
Накануне сегодняшнего заседания член Наблюдательного совета Сергей Лещенко связал убытки госкомпании "Укрзализныци" с доходами Рината Ахметова, указывая на причастность последнего к возможному покровительству Жмака.
Что было раньше
В 2020 году правление "Укрзализныци" не выполнило финансовый план на 25 млрд грн (четверть из запланированных). При этом были значительно уменьшены тарифы на грузоперевозки - основной источник дохода госкомпании, что также повлекло дефицит средств. Ответственный за грузоперевозки Иракли Эзугбая 11 марта подал в отставку. Профсоюзы железнодорожников требуют также отставки Владимира Жмака.
Между тем в парламенте активно ведет работу Временная следственная комиссия по оценке критического состояния "Укрзализныци". На последнем заседании члены ВСК дали поручение наблюдательному совету УЗ, министру инфраструктуры Владиславу Криклию и Премьер-министру Денису Шмыгалю дать оценку компетентности нынешнего правления госкомпании. На следующем заседании 18 марта члены ВСК ждут Жмака с докладом.