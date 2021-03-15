Наблюдательный совет сегодня определит компетентность главы "Укрзализныци" Жмака

КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня, 15 марта, состоится экстренное заседание Наблюдательного совета "Укрзализныци", куда приглашен глава госкомпании Владимир Жмак. На повестке дня - определение его компетентности, сообщает УНН со ссылкой на протокол заседания Наблюдательного совета.

Цитата:

"На запрос Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины от 10 марта 2021 года наблюдательный совет безотлагательно начинает процесс оценки исполнительного руководства АО "Укрзализныця" путем формирования команд с участием членов наблюдательного совета, которые проведут конфиденциальные собеседования с каждым из членов правления и исполняющим обязанности члена правления", - говорится в протоколе.

Дополнение

Накануне сегодняшнего заседания член Наблюдательного совета Сергей Лещенко связал убытки госкомпании "Укрзализныци" с доходами Рината Ахметова, указывая на причастность последнего к возможному покровительству Жмака.

Что было раньше

В 2020 году правление "Укрзализныци" не выполнило финансовый план на 25 млрд грн (четверть из запланированных). При этом были значительно уменьшены тарифы на грузоперевозки - основной источник дохода госкомпании, что также повлекло дефицит средств. Ответственный за грузоперевозки Иракли Эзугбая 11 марта подал в отставку. Профсоюзы железнодорожников требуют также отставки Владимира Жмака.

Между тем в парламенте активно ведет работу Временная следственная комиссия по оценке критического состояния "Укрзализныци". На последнем заседании члены ВСК дали поручение наблюдательному совету УЗ, министру инфраструктуры Владиславу Криклию и Премьер-министру Денису Шмыгалю дать оценку компетентности нынешнего правления госкомпании. На следующем заседании 18 марта члены ВСК ждут Жмака с докладом.