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Зеленский предложил перевести уголовные дела в электронный формат

Зеленский предложил перевести уголовные дела в электронный формат

Владимир Зеленский

КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный законопроект, который позволит ввести электронную систему взаимодействия между участниками уголовного процесса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Цитата:

"Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный проект закона, который позволит внедрить электронную систему взаимодействия между участниками уголовного процесса", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в случае принятия законопроекта "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования" правовой статус бумажных и электронных документов в уголовном процессе будет одинаковым.

"Это позволит перейти от тысяч страниц бумажных томов уголовных производств к использованию электронных носителей без ущерба для расследований. Также это значительно облегчит взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты, поможет повысить эффективность их работы", - отметил Зеленский.

Также сообщается, что кроме того, уменьшится чрезмерная бюрократизация процессов. Ведь упростится и ускорится подготовка и обработка документов со стороны следователей и прокуроров. Адвокаты смогут быстрее подавать заявления и ходатайства и смогут знакомиться с материалами уголовных производств в электронном виде. В то же время суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме. Сейчас же это можно сделать только у следователей или прокуроров, физически приехав к ним.

"Принятие этих законодательных изменений станет следующим важным шагом для диджитализации страны, что является одним из приоритетов Президента. Введение электронной системы для уголовных производств воплотит лучшие современные практики еще в одной сфере деятельности государственных органов", - информирует ОПУ.

Дополнение

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Источник: УНН
Теги: Украина, уголовное производство, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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