НАПК проверит, как выявляют коррупцию в четырех министерствах, ГБР и НАБУ

КИЕВ. 15 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит работу по предупреждению и выявлению коррупции, в частности в четырех министерствах Украины, НАБУ, Государственной налоговой службе Украины, Государственной таможенной службе Украины и Львовском областном совете. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Цитата

"Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило перечень органов государственной власти, местного самоуправления и юридических лиц, где проверит организацию работы по предупреждению и выявлению коррупции в 2021 году. Председатель НАПК Александр Новиков подписал соответствующий приказ", - говорится в сообщении.

Детали

К концу 2021 гоад НАПК проверит:

• Министерство образования и науки Украины

• Министерство юстиции Украины

• Министерство здравоохранения Украины

• Министерство социальной политики Украины

• Государственное управление делами

• Государственное бюро расследований

• Государственную налоговую службу Украины

• Государственную таможенную службу Украины

• Национальное антикоррупционное бюро Украины

• Секретариат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека

• Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений

• Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы

• ГП "СЕТАМ"

• Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра

• ГП "Национальные информационные системы"

• Государственную службу Украины по вопросам труда

• Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования

• Национальное агентство по аккредитации Украины

• Львовскую областную государственную администрацию

• Львовский областной совет

• Львовский городской совет

Сообщается, что такие проверки предусмотрены Законом Украины "О предотвращении коррупции". НАПК проверяет соблюдение требований настоящего Закона в части:

• работы антикоррупционных уполномоченных;

• подготовки и выполнения антикоррупционных программ;

• создание и функционирование каналов сообщения о коррупции;

• рассмотрения сообщений о коррупции;

• защиты обличителей;

• проведение специальных проверок и тому подобное.

Дополнение

Национальное агентство по предупреждению коррупции составило и направило в суд 14 административных протоколов в отношении городского головы Львова Андрея Садового.



Напомним

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проведение полных проверок деклараций по новому Порядку проверки. Проверить планируют декларации 88 должностных лиц.