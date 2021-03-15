ООС: в течение суток боевики четыре раза открівали огонь

КИЕВ. 15 марта. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

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"Российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. В течение текущих суток, 15 марта, было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.

Детали

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Верхнеторецкое оккупанты открывали огонь из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 82 мм, а недалеко от поселка Гнутово - из ручного противотанкового гранатомета.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших подразделений из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", в пригороде населенного пункта Пивденное, противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Как отметили в пресс-центре, боевых потерь среди украинских воинов нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов.

"Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

14 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.