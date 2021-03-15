Минюст подал апелляцию по делу об отмене нового правописания

КИЕВ. 15 марта. УНН. Министерство юстиции подало апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева, который признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины о новом украинском правописании, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.

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“В пятницу, 12 марта, Министерство юстиции подало апелляционную жалобу в Шестой апелляционный административный суд по делу о признании противоправным и недействительным постановления Кабинета Министров Украины от 22.05.2019 № 437 ”Вопросы украинского правописания“, - говорится в сообщении.

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“Представляя интересы правительства, мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и начали процедуру его обжалования в апелляционной инстанции. На основании норм Закона „О Кабинете Министров Украины“, правительство наделено полномочиями по обеспечению проведения государственной политики в сфере развития и функционирования государственного языка во всех областях, а также полномочиями по направлению и координации работы министерств и других центральных органов исполнительной власти в указанной сфере. Поэтому, при принятии постановления о правописании, Кабмин имел полномочия по одобрению его новой редакции”, - рассказала заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

Кроме того, по ее словам, истцы в этом деле не привели никаких доказательств того, что этим постановлением Правительства были нарушены их собственные права, свободы и интересы.

Что было раньше

28 января этого года Окружной админсуд Киева удовлетворил соответствующий иск, обосновывая решение тем, что Кабмин при принятии постановления действовал за пределами собственных полномочий, установленных Конституцией и законами Украины.

Новая редакция “Украинского правописания” вступила в силу 3 июня 2019 года. После этого Министерство образования и науки опубликовало окончательную версию новой редакции “украинского правописания”.

В новой редакции правописания правительство предлагало целый ряд изменений, например, писать русские фамилии с окончанием — ой через ый (Трубецкой — Трубецький, Крутой — Крутый). Исключение только Лев Толстой.

Как сообщал УНН, Окружной административный суд Киева объединил в одно производство два дела об обжаловании новой редакции правописания и назначил к рассмотрению по существу.

Перед этим истица обратилась в суд в интересах своей дочери — ученицы 7-го класса — и просила суд признать противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины № 437 от 22 мая 2019 года о “Вопросе украинского правописания”.

Также в Окружной административный суд города Киева поступил еще один иск к Кабинету министров Украины о признании незаконным и отмене постановления правительства № 437 от 22 мая 2019 года, которым было утверждено украинское правописание в новой редакции. Истцом выступает ОО “Правовое государство”.