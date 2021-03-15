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Минюст подал апелляцию по делу об отмене нового правописания

Минюст подал апелляцию по делу об отмене нового правописания

КИЕВ. 15 марта. УНН. Министерство юстиции подало апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева, который признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины о новом украинском правописании, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.

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“В пятницу, 12 марта, Министерство юстиции подало апелляционную жалобу в Шестой апелляционный административный суд по делу о признании противоправным и недействительным постановления Кабинета Министров Украины от 22.05.2019 № 437 ”Вопросы украинского правописания“, - говорится в сообщении.

Добавим

“Представляя интересы правительства, мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и начали процедуру его обжалования в апелляционной инстанции. На основании норм Закона „О Кабинете Министров Украины“, правительство наделено полномочиями по обеспечению проведения государственной политики в сфере развития и функционирования государственного языка во всех областях, а также полномочиями по направлению и координации работы министерств и других центральных органов исполнительной власти в указанной сфере. Поэтому, при принятии постановления о правописании, Кабмин имел полномочия по одобрению его новой редакции”, - рассказала заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

Кроме того, по ее словам, истцы в этом деле не привели никаких доказательств того, что этим постановлением Правительства были нарушены их собственные права, свободы и интересы.

Что было раньше

28 января этого года Окружной админсуд Киева удовлетворил соответствующий иск, обосновывая решение тем, что Кабмин при принятии постановления действовал за пределами собственных полномочий, установленных Конституцией и законами Украины.

Новая редакция “Украинского правописания” вступила в силу 3 июня 2019 года. После этого Министерство образования и науки опубликовало окончательную версию новой редакции “украинского правописания”.

В новой редакции правописания правительство предлагало целый ряд изменений, например, писать русские фамилии с окончанием — ой через ый (Трубецкой — Трубецький, Крутой — Крутый). Исключение только Лев Толстой.

Как сообщал УНН, Окружной административный суд Киева объединил в одно производство два дела об обжаловании новой редакции правописания и назначил к рассмотрению по существу.

Перед этим истица обратилась в суд в интересах своей дочери — ученицы 7-го класса — и просила суд признать противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины № 437 от 22 мая 2019 года о “Вопросе украинского правописания”.

Также в Окружной административный суд города Киева поступил еще один иск к Кабинету министров Украины о признании незаконным и отмене постановления правительства № 437 от 22 мая 2019 года, которым было утверждено украинское правописание в новой редакции. Истцом выступает ОО “Правовое государство”.

Источник: УНН
Теги: суд, Кабмин, Украина, правописание
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