НАПК направило в суд 70 админпротоколов: в списке главы Госслужбы геологии и недр и несколько нардепов

КИЕВ. 15 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) за прошедшую неделю составило и направило в суд 70 админпротоколов, большинство из которых - по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

Цитата:

"Национальное агентство по предупреждению коррупции за неделю составило и направило в суд 70 административных протоколов", - сообщает пресс-служба.

Детали

Так, сообщается, что по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлено и направлено в суд 64 протокола относительно:

- Александра Гереги, народного депутата Украины;

- Илоны Лялюцкой, начальника отдела в Бершадском районе ГУ Госгеокадастра в Винницкой области;

- Александра Бескоровайного, главы Конотопской районной государственной администрации;

- Василия Нимченко, народного депутата Украины;

- Романа Опимаха, главы Государственной службы геологии и недр Украины;

- Игоря Кривошеева, народного депутата Украины;

- Юлии Коржовой, заместителя начальника Управления - начальника отдела принудительного исполнения решений Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Одесской области Южного межрегионального управления Министерства юстиции.

Кроме того, по данным пресс-службы, за нарушения порядка представления финансовой отчетности политических партий были составлены протоколы относительно Эдуарда Коваленко, представителя партии "Социал-патриотическая ассамблея славян". Еще один административный протокол был составлен в отношении распорядителей и вкладодателей избирательных фондов кандидатов, участвовавших в местных выборах.

По признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлено четыре админпротокола в отношении таких лиц:

- Галина Поминчук, бывший начальник отдела аппарата Хозяйственного суда Киевской области;

- Эльзара Зейтуллаева, бывший следователь ОП Главного управления Национальной полиции в Херсонской области;

- Екатерина Тетерятник, бывший следователь ОП Главного управления Национальной полиции в Херсонской области;

- Валентина Поддубная, бывший начальник финансового и материально-технического управления ГТУЮ в Киевской области.

Что было раньше

На прошлой неделе в пресс-службе сообщили, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило и направило в суд 14 административных протоколов в отношении городского головы Львова Андрея Садового.