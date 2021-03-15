Зеленского пригласили в Швецию

КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Как сообщили в Офисе Президента, речь шла о ситуации на Донбассе, праздновании 30-й годовщины независимости Украины и опыт строительства мусороперерабатывающих заводов. Кроме того, Зеленский получил приглашение посетить Швецию, передает УНН.

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Была обсуждена ситуация по борьбе с коронавирусом в обоих государствах и обеспечения Украины вакциной, лицензированной западными странами.

Глава государства поблагодарил за неизменную поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал Стефана Левена о ситуацию с безопасностью на Донбассе и инициативы Украины, призванные усилить реакцию международного сообщества на оккупацию Крыма и Севастополя.

"В рамках празднования 30-й годовщины независимости Украины мы планируем проведение ряда важных международных мероприятий. Будем рады приветствовать вас на инаугурационном саммите Крымской платформам 23 августа в Киеве", - сказал Владимир Зеленский и пригласил премьер-министра Швеции к участию в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости нашего государства.

Добавим

Лидеры обсудили углубление двустороннего взаимодействия в сфере обороны и перспективы сотрудничества двух государств в рамках партнерства НАТО с расширенными возможностями.

Стороны уделили внимание путям активизации торгово-экономического сотрудничества.

Президент Украины также положительно отметил выход всемирно известных шведских компаний и брендов на рынок Украины, в частности начало работы в Киеве первого магазина компании ІКЕА. Стороны отметили взаимную инициативу работать в направлении заимствования опыта Швеции по строительству мусороперерабатывающих заводов в Украине.

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"Стефан Лёвен пригласил Владимира Зеленского посетить Швецию и принять участие в форуме памяти жертв Холокоста и борьбы с антисемитизмом, который должен состояться в октябре этого года в Стокгольме", - говорится в сообщении.

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Зеленский пригласил Байдена на 30-летие Независимости Украины.