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В САП заявили, что Украина будет требовать экстрадиции Чауса

В САП заявили, что Украина будет требовать экстрадиции Чауса

Николай Чаус

КИЕВ. 15 марта. УНН. Украина потребует от Молдовы экстрадиции судьи Николая Чауса, уже назначена дата судебного заседания. Об этом сообщили в комментарии Радио Свобода в специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает УНН.

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"Мы будем требовать экстрадиции его в Украину. Это наша позиция ... Суд первой инстанции в республике Молдова рассмотрит запрос Украины на экстрадицию подозреваемого судьи. Заседание назначено на 19 марта", - рассказали в САП.

Добавим

15 марта 2021 ujlf стало известно, что Молдова окончательно отказала в политическом убежище одиозному украинскому судье Николаю Чаусу, которого молдавские правоохранители задержали еще в 2017 году, и который находится в международном розыске. Это решение приняла коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты Молдовы.

Ранее Комиссия по контролю файлов Интерпола временно приостановила доступ к информации о розыске бывшего судьи Николая Чауса, однако украинские правоохранители его розыск не прекращали.

Напомним

Чауса обвиняют в получении взятки в сумме 150 тыс. долларов. Чаус хранил деньги в трехлитровых банках, спрятанных на огороде. В 2016 году судья был объявлен в международный розыск.

Еще в 2017 году антикоррупционный прокурор Молдовы Виорел Морарь сообщал УНН, что Молдова начала экстрадиционный процесс в отношении судьи Чауса.

В 2019 году следователи Государственного бюро расследований проводили обыски в квартире жены судьи-беглеца Николая Чауса.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, САП
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