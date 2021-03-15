Степанов: Украина не планирует останавливать прививку вакциной AstraZeneca

КИЕВ. 15 марта. УНН. Украина не планирует останавливать использования вакцины AstraZeneca, несмотря на аналогичные решения, озвученные несколькими европейскими странами. Об этом в интервью Agence France-Presse заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНН со ссылкой на BFMTV.

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“Мы даже не рассматриваем (такую возможность остановки вакцинации)”, — сказал Степанов.

Он добавил, что “нет причин останавливать” вакцинацию в Украине этой вакциной.

По его словам, никаких побочных эффектов от использования вакцины в Украине, которые могли бы привести к остановке ее использования, не наблюдали.