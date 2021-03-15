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Степанов: Украина не планирует останавливать прививку вакциной AstraZeneca

Степанов: Украина не планирует останавливать прививку вакциной AstraZeneca

КИЕВ. 15 марта. УНН. Украина не планирует останавливать использования вакцины AstraZeneca, несмотря на аналогичные решения, озвученные несколькими европейскими странами. Об этом в интервью Agence France-Presse заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНН со ссылкой на BFMTV.

Цитата

“Мы даже не рассматриваем (такую возможность остановки вакцинации)”, — сказал Степанов.

Он добавил, что “нет причин останавливать” вакцинацию в Украине этой вакциной.

По его словам, никаких побочных эффектов от использования вакцины в Украине, которые могли бы привести к остановке ее использования, не наблюдали.

Контекст

По меньшей мере 13 стран приостановили прививку своего населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за случаев образования тромбов после применения вакцины.

В частности, вакцинацию приостановили Дания, Норвегия, Нидерланды, Исландия, Италия и Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Болгария, Люксембург и Таиланд. Италия и Австрия прекратили использование определенных партий препарата в качестве меры пресечения.

При этом в самой компании в воскресенье опубликовали заявление, в котором заверили в безопасности своей вакцины.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что польза вакцины от COVID-19 AstraZeneca превышает негативные данные о ней. Ожидается, что эксперты ВОЗ во вторник должны встретиться для рассмотрения вопроса о безопасности этой вакцины.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, вакцина, Коронавирус, Максим Степанов
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