Степанов: Украина наращивает количество тестирований на COVID-19 рекордными темпами

КИЕВ. 16 марта. УНН. На прошлой неделе в Украине проведено 393 тыс. ПЦР-тестов. Об этом в эфире "Свобода слова на ICTV" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

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“За прошедшую неделю мы сделали 393 тыс. тестирований. Мы каждый день увеличиваем количество тестирований, нет ни одного отказа.

Да, был период, когда спрос на тестирование превышал наши возможности, но напомню: мы стартовали с 200 ПЦР-тестов в сутки, а пришли сейчас до 80 тыс. ПЦР-тестов за сутки”, — рассказал он.

Детали

Кроме того, в ходе борьбы с COVID-19 Минздрав запустил в работу единый контакт-центр по противодействию распространению коронавируса, информирует Степанов. Контакт-центр работает круглосуточно. Получить исчерпывающую информацию можно по телефону 0 800 60 20 19.

“Мы максимально расширили перечень всех без исключения услуг, граждане Украины могут получить через этот контакт-центр. Включая консультацию врача, если человек не может дозвониться до своего семейного врача”, — уточнил министр.

Дополнение

С ноября в контакт-центр Минздрава по противодействию COVID-19 обратилось более 250 тыс. украинцев. Больше всего обращений поступает из Киева и Киевской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областей.