Украина откроет "дистанционные посольства" - указ

КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Владимир Зеленский издал указ, предусматривающий возможность создания посольств Украины за границей с резиденцией в Киеве. Соответствующий указ №99/2021 опубликован на сайте Офиса президента 15 марта, передает УНН.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что нововведения позволят оптимизировать управление и сделать посольства более мобильными, эффективными и экономичными для налогоплательщиков.

“Отныне мы сможем создавать посольства Украины за границей с резиденцией в Киеве. То есть посольство физически находится в Украине и обеспечивает присутствие нашего государства в иностранной стране дистанционно. В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположенное в стране пребывания”, — цитирует Кулебу пресс-центр МИД.

Детали

Кулеба отметил, что такой формат дистанционного дипломатического присутствия успешно функционирует во многих зарубежных странах, в частности Европейского союза, и сейчас Украина начинает воплощать этот передовой опыт как дополнение к традиционным форматам дипломатического присутствия.

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Также министр рассказал о новом формате посольств Украины за рубежом “1+2” (посол и два дипломата), который сейчас начинает внедрять Министерство иностранных дел.

“Дипломатическая служба во многом подобна военной. Ее будущее — за компактными, мобильными подразделениями, которые способны быстро и эффективно выполнять поставленные задачи. Поэтому мы разработали новый формат. Посольства 1 + 2 станут именно такими компактными дипломатическими командами, в том числе в странах и регионах, в которых Украина до сих пор не была представлена”, — пояснил министр.

Он отметил, что ставит всем руководителям иностранных дипломатических учреждений 5 приоритетных задач: укреплять безопасность Украины, увеличивать объемы торговли и инвестиций, помогать Украинская за рубежом, наращивать “мягкую силу” Украины за рубежом, расширять свободу путешествий для украинцев.