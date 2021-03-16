Довыборы в ВР: Александр Шевченко - лидер рейтинга, кандидат от "Слуги народа" - второй

КИЕВ. 16 марта. УНН. Александр Шевченко - лидер рейтинга в избирательной гонке в Верховную Раду в 87-м Надвирнянском избирательном округе на Прикарпатье, представитель "Слуг народа" - второй. Об этом свидетельствуют данные Социологического агентства "RTCS-Украина", пишет УНН.

Детали

Так, в воскресенье, 28 марта, состоятся выборы народного депутата Украины в 87-м Надвирнянском избирательном округе.

Социологическое агентство "RTCS-Украина" в период с 10 по 14 марта провело социологическое исследование жителей избирательного округа № 87 на предмет их политических предпочтений.

На вопрос "Если бы выборы в Верховную Раду Украины были в ближайшее воскресенье, то за кого из перечисленных ниже кандидатов вы бы проголосовали?" ответы респондентов распределились следующим образом:

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проводились в ближайшее воскресенье, то голоса избирателей Надвирнянского избирательного округа № 87 за партийные списки распределились бы следующим образом:

Методом опроса личное формализованное интервью (face-to-face) было опрошено 1867 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,27%.