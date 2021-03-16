Вопрос "Крымской платформы": Украина призвала РФ не заниматься "политическим буллингом"

КИЕВ. 16 марта. УНН. Украина считает российские угрозы в сторону государств-участников "Крымской платформы" очередным проявлением продолжающейся "маргинализации российской внешней политики". Об этом сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, заявление которого есть в распоряжении УНН.

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"Призываем Российскую Федерацию не заниматься политическим буллингом. Угрозы в адрес Украины и других государств-участников Крымской платформы являются очередным проявлением продолжающейся маргинализации российской внешней политики", - заявил Николенко.

Детали

Дипломат напомнил, что на уровне Организации объединенных наций действия РФ в Крыму получили четкое международно-правовое определение - акт агрессии, и никакого статуса в Крыму, кроме как государства-оккупанта, у России нет.

"Разговор о посягательстве на "территориальную целостность России" - пример искаженного восприятия реальности. Вор не приобретает законного права собственности на украденную им вещь. Российские международно признанные границы давно известны. В них не входят Крым и Севастополь", - отметил спикер украинского внешнеполитического ведомства.

По его словам, национальная стратегия, утвержденная Советом нацбезопасности и обороны, а также "Крымская платформа" призваны вывести усилия по деоккупации Крыма на "системный уровень".

По мнению Николенко, уровень поддержки, которую Украина получает на этапе продвижения нового международного формата, и усилия, которые прилагает РФ для дискредитации этой инициативы, позволяют говорить о правильности выбранного пути.

Контекст

Министерство иностранных дел Российской Федерации накануне обнародовало заявление своей пресс-секретаря Марии Захаровой по украинской стратегии деоккупации полуострова и инициативе "Крымская платформа". "Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа", как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность", - заявила в частности Захарова.

Что было ранее

11 марта Рада национальной безопасности и обороны Украины приняла проект "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь".

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Стратегия деоккупации Крыма будет открытым документом, и все с ним смогут в ближайшее время ознакомиться.