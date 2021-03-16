Украина рассчитывает на поддержку Словении во время ее председательства в Совете ЕС

КИЕВ. 16 марта. УНН. Украина рассчитывает на поддержку Словении во время ее председательства в Совете Европейского Союза во втором полугодии этого года. Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-Прессконференция, передает корреспондент УНН.

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“Словения является последовательным другом Украины. Поэтому мы рассчитываем, что в дискуссиях в Европейском Союзе, которые пройдут относительно будущего Европы голос Украины будет услышан”, — сказал Кулеба.

Кроме того, он отметил, что Украина рассчитывает на поддержку Словенией европейской политики в отношении РФ, что заключается в невозможности улучшения отношений из-за отсутствия конструктивного поведения.

“Нам известно, что в конце марта в Европейском Союзе должна состояться дискуссия о стратегии отношений с Российской Федерацией. Сейчас принципиально важным является сохранение пяти фундаментальных принципов отношение ЕС к России. Поскольку Россия не демонстрирует никакой конструктивности в своем поведении, то нет никаких предпосылок для возвращения к „business as usual“ с Россией. Мы рассчитываем на поддержку этой политики со стороны словенского председательства. Пересматривать отношения с Россией в лучшую сторону можно будет только после того, как сама Россия начнет вести себя лучше”, — рассказал Кулеба.

Также Кулеба поблагодарил Словению за важный вклад, который она делает в реформу децентрализации и за помощь в реабилитации украинских детей.

Дополнение

Министр иностранных дел Республики Словения Анже Логар прибыл в Украину с рабочим визитом.



Ранее в Словении заявили, что поддерживают инициативу по созданию “Крымской платформы”. Также посол страны указывал, что Украина может уверенно рассчитывать на поддержку во время председательства Словении в ЕС во втором полугодии 2021 года, а также заверил, что Любляна будет продолжать реализацию мероприятий в поддержку программы децентрализации в Украине.