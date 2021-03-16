Ивченко выступил против "земельной реформы" и призвал Раду прислушаться к украинцам

КИЕВ. 16 марта. УНН. Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко резко раскритиковал законы о рынке земли, которые сегодня рассматриваются в Верховной Раде Украины как противоречащие национальным интересам. Об этом он заявил на брифинге в Раде, сообщает УНН.

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"Сегодня окончательно монобольшинство "слуг народа" вместе с другими фракциями будут проталкивать законы о рынке земли. Хочу напомнить, что еще в первом чтении мы говорили, что таких законов даже в ЕС нет. Это не рынок, это базар украинской земли. (...) "Батькивщина" сегодня не будет голосовать. Мы идем дальше по закону о народовластии и будем объявлять всеукраинский референдум по поводу продажи земли, ведь 67% по имеющимся соцопросам против земельной реформы, которую начало монобольшинство", - заявил Ивченко

Детали

Парламентарий отметил, что народные депутаты из фракции "Слуга народа" должны быть заинтересованы в первую очередь в национальных интересах Украины.

"Этот рынок земли открывается для кого-то. Я хочу напомнить слугам народа: каковы бы ни были влиятельные наши партнеры - всегда нужно думать о национальных интересах Украины", - подчеркнул он.

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Сегодня нардепы в ВРУ должны рассмотреть законопроекты, связанные с земельной реформой, - № 2194 и № 2195.

Отметим, что в декабре Рада направила на доработку проект закона № 2194 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Проект закона № 2195, среди прочего, предлагает предусмотреть новый порядок продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности. В частности, речь идет о введении продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них обязательно через электронные аукционы в электронной торговой системе.