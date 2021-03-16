График поставок сорван: Кулеба объяснил, почему ЕС не поделится вакцинами от COVID-19 с Украиной по плану

КИЕВ. 16 марта. УНН. Избыточные дозы вакцин от COVID-19 из стран Европейского Союза не поступят в Украину согласно достигнутым договоренностям из-за сорванного график поставки вакцин в эти государства. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

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"У нас еще с прошлого года были переговоры и договоренности с некоторыми странами Европейского Союза о том, что они поделятся с Украиной вакциной. И конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставки вакцины в сами эти страны ЕС был по сути сорван. Соответственно сдвинулись даты, когда эти страны могут поделиться с нами остатками вакцины", - рассказал Кулеба.

Детали

Он отметил, что это лишь один из потенциальных каналов поставки вакцины.

"Мы фокусируемся на контрактах с непосредственными производителями вакцины. Что касается либерализации рынка вакцин, то безусловно мы поддерживаем как можно более широкий доступ граждан к безопасным, качественным вакцинам, независимо от того, какая компания их произвела. Единственное исключение из этого правила составляет российская вакцина "Спутник V", поскольку Россия превратила ее в гибридное оружие и инструмент политического влияния", - сказал Кулеба.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.