Заседание ТКГ: Украина попросила ОБСЕ удалить из группы "экспертку" из оккупированного Донецка
Сергей Гармаш
КИЕВ. 16 марта. УНН. Украинская сторона на сегодняшнем заседании рабочей группы Трехсторонней контактной группы попросила удалить из группы "приглашенную приглашенными" из оккупированного Донецка российской стороной "экспертку". В результате, заседание было приостановлено. Об этом сообщил член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш на своей странице в Facebook, передает УНН.
Цитата:
“Рабочая группа ТКГ по политическим вопросам сегодня работала всего один час. Модератор группы от ОБСЕ посол Морель объявил перерыв по просьбе украинской стороны. Никакого демарша, просто Украина, в полном соответствии с Минскими соглашениями, попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную приглашенными из Донецка Российской стороной "экспертку“ Майю Пирогову. Эта гражданка в Украине была осуждена за терроризм на 10 лет и объявлена в розыск”, — написал Гармаш.
Детали
По словам члена украинской делегации, подобные “участники” заседаний “делегитимизируют переговоры, чем, собственно, лишают их смысла”.
“Поскольку посол Морель заявил, что это не в его компетенции, то мы попросили перерыва, пока этот вопрос не урегулирует ТКГ, в компетенцию которой, по словам представителя ОБСЕ, входят подобные проблемы”, — отметил Гармаш.
Он также подчеркнул, что сам факт участия в переговорах людей, не представляющих ни одного из членов ТКГ “остается за скобками”. Представитель ОБСЕ Морель, с его слов, обосновывает их участие “устоявшейся практикой”, которая устоялась, потому что “полтора месяца Кравчук на ТКГ молчит”.
“На самом деле, Кравчук не молчит, но, правда, и по столу ботинком не стучит — видимо именно это рассматривается ОБСЕ как достаточно активная постановка вопроса, чтоб реагировать на него”, — добавил он.
Что было ранее
Гармаш в начале марта сообщал, что на тогдашнем заседании рабочей группы по политическим вопросам впервые заговорили так называемые “эксперты” из оккупированных Луганска и Донецка.
До этого, четыре заседания “эксперты ОРДЛО” присутствовали, но молчали.