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Стадиону "Арена Львов" хотят присвоить имя Степана Бандеры

Стадиону "Арена Львов" хотят присвоить имя Степана Бандеры

КИЕВ. 16 марта. УНН. Самый большой стадион Западной Украины возможно получит новое название. Депутаты Львовского облсовета обратились в Кабмин о присвоении "Арене Львов" имени Степана Бандеры. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Львовской ОГА.

Детали

По информации пресс-службы Львовской ОГА, во время сессии, 16 марта, депутаты выразили инициативу переименовать стадион "Арена Львов" на "Стадион имени Степана Бандеры". Обращение внесено в повестку дня заседания облсовета и к концу дня его рассмотрят депутаты. Сейчас вопрос еще не передали в Министерство молодежи и спорта Украины.

Известно, что Кабинет министров Украины должен принять окончательное решение по изменению названия стадиона, поскольку "Арена Львов" находится в государственной собственности.

Добавим

В Украине не впервые переименовывают сооружения именами культурных и политических деятелей и обычно такие решения вызывают бурные обсуждения, а порой и возмущение. Так, недавно Тернопольскому стадиону присвоено имя Романа Шухевича, главнокомандующего Украинской повстанческой армии. Такое событие вызвало массу негативных комментариев со стороны иностранных государств. Посол Израиля в Украине осудил такое решение и призвал отменить его. А польский город Замостье, из-за смены названия даже приостановил отношения с Тернополем, "поскольку Шухевич жестоко убивал поляков в 1943-44 годах".

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Украина, Степан Бандера, стадион
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