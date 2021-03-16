Стадиону "Арена Львов" хотят присвоить имя Степана Бандеры

КИЕВ. 16 марта. УНН. Самый большой стадион Западной Украины возможно получит новое название. Депутаты Львовского облсовета обратились в Кабмин о присвоении "Арене Львов" имени Степана Бандеры. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Львовской ОГА.

Детали

По информации пресс-службы Львовской ОГА, во время сессии, 16 марта, депутаты выразили инициативу переименовать стадион "Арена Львов" на "Стадион имени Степана Бандеры". Обращение внесено в повестку дня заседания облсовета и к концу дня его рассмотрят депутаты. Сейчас вопрос еще не передали в Министерство молодежи и спорта Украины.

Известно, что Кабинет министров Украины должен принять окончательное решение по изменению названия стадиона, поскольку "Арена Львов" находится в государственной собственности.

Добавим

В Украине не впервые переименовывают сооружения именами культурных и политических деятелей и обычно такие решения вызывают бурные обсуждения, а порой и возмущение. Так, недавно Тернопольскому стадиону присвоено имя Романа Шухевича, главнокомандующего Украинской повстанческой армии. Такое событие вызвало массу негативных комментариев со стороны иностранных государств. Посол Израиля в Украине осудил такое решение и призвал отменить его. А польский город Замостье, из-за смены названия даже приостановил отношения с Тернополем, "поскольку Шухевич жестоко убивал поляков в 1943-44 годах".